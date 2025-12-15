Elettra Lamborghini e Tredici Pietro quali canzoni portano a Sanremo 2026

Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono tra gli artisti annunciati per Sanremo 2026. Ecco i titoli delle loro canzoni, svelati in anteprima, che parteciperanno alla prossima edizione del festival.

© Ilrestodelcarlino.it - Elettra Lamborghini e Tredici Pietro, quali canzoni portano a Sanremo 2026 Bologna, 14 dicembre 2025 - Finalmente svelati i titoli delle canzoni che i big porteranno all’Ariston. Tra i protagonisti della prossima edizione di Sanremo 2026 ci saranno i bolognesi Elettra Lamborghini e Tredici Pietro. La prima torna in gara con “ Voilà”, mentre il rapper si presenta per la prima volta con “ Uomo che cade”. L’annuncio dei titoli dei brani dei big arrivato in tv da Carlo Conti . Arrivato all’edizione numero 76, il Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Ad annunciare i titoli dei trenta big in gara, è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico per il secondo anno, durante la finale di “Sarà Sanremo”. Ilrestodelcarlino.it Rosso di sera?!?!?! ?????? com'era?! ?????? #elettralamborghini #shorts Elettra Lamborghini e Tredici Pietro, quali canzoni portano a Sanremo 2026 - I brani sono stati annunciati da Carlo Conti durante la finale di ‘Sarà Sanremo’. msn.com

Annunciati i 30 big di Sanremo, ci sono Elettra Lamborghini e Tredici Pietro - Sanremo si avvicina e come da trazione Carlo Conti ha svelato in diretta al Tg1 delle 13. rainews.it

"Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra. Sto bene." Da qualche tempo ormai il cambiamento di Elettra Lamborghini è visibile a tutti. La cantante è fiera di quello che è oggi e spiega come è dimagrita - facebook.com facebook

Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) / Posts / X x.com