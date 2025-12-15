Elettra Lamborghini e Tredici Pietro quali canzoni portano a Sanremo 2026

Elettra Lamborghini e Tredici Pietro sono tra gli artisti annunciati per Sanremo 2026. Ecco i titoli delle loro canzoni, svelati in anteprima, che parteciperanno alla prossima edizione del festival.

Bologna, 14 dicembre 2025 - Finalmente svelati i titoli delle canzoni che i big porteranno all’Ariston. Tra i protagonisti della prossima edizione di Sanremo 2026  ci saranno i bolognesi Elettra Lamborghini e Tredici Pietro. La prima torna in gara con “ Voilà”, mentre il rapper si presenta per la prima volta con “ Uomo che cade”. L’annuncio dei titoli dei brani dei big arrivato in tv da Carlo Conti . Arrivato all’edizione numero 76, il Festival di Sanremo si svolgerà dal 24 al 28 febbraio. Ad annunciare i titoli dei trenta big in gara, è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico per il secondo anno, durante la finale di “Sarà Sanremo”. Ilrestodelcarlino.it

