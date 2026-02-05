I potenti della terra in una Milano blindata per le Olimpiadi | da Vance a Mattarella chi c' è

Questa mattina, Milano si è svegliata sotto stretta sorveglianza. I potenti mondiali sono arrivati per le Olimpiadi, tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance. L’aereo è atterrato a Malpensa, e da subito si sono visti mezzi blindati e uomini in divisa. La città si prepara a vivere giorni di grande attenzione, con le forze dell’ordine in prima linea per garantire la sicurezza.

JD Vance è arrivato in Italia. È atterrato a Malpensa nella mattinata di giovedì 5 febbraio l'aereo che ha accompagnato il vicepresidente degli Stati Uniti. Insieme a Vance ci sono la moglie Usha e i figli: sono stati prelevati in pista dal servizio di sicurezza e lo scalo è stato blindato in.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Questa mattina, i grandi della politica e della monarchia sono arrivati in zona Malpensa, portando con sé caos e disagi.

Milano si prepara a vivere uno dei momenti più intensi degli ultimi anni.

