Olimpiadi arrivano i potenti della Terra a Malpensa e chiude la superstrada

Da ilfattoquotidiano.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, i grandi della politica e della monarchia sono arrivati in zona Malpensa, portando con sé caos e disagi. Già dalle prime ore, la superstrada è stata chiusa per consentire il transito di JD Vance, Marco Rubio e vari reali. Chi si muoveva in auto ha trovato strade bloccate e code lunghe, creando confusione tra chi cercava di raggiungere l’aeroporto o di tornare a casa. La zona si è subito riempita di mezzi e persone che aspettavano di passare.

Arrivano JD Vance, Marco Rubio e diversi reali e così chi si sposta nella zona di Malpensa in auto è costretto a subire numerosi disagi. La vigilia delle Olimpiadi non è iniziata nel migliore dei modi per chi si sposta con la propria vettura lungo la superstrada 336, quella che corre accanto allo scalo internazionale. L’arteria è infatti stata chiusa nella mattinata del 5 febbraio per l’arrivo degli ospiti di alto rango che parteciperanno alle giornate inaugurali dei Giochi di Milano-Cortina, a iniziare dalla cerimonia di apertura prevista allo stadio San Siro il 6 febbraio. Tra i nomi più attesi c’è il cuore dell’amministrazione Trump: il vicepresidente Usa JD Vance, sua moglie Usha, e il segretario di Stato Marco Rubio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.itImmagine generica

