Olimpiadi arrivano i potenti della Terra a Malpensa e chiude la superstrada

Questa mattina, i grandi della politica e della monarchia sono arrivati in zona Malpensa, portando con sé caos e disagi. Già dalle prime ore, la superstrada è stata chiusa per consentire il transito di JD Vance, Marco Rubio e vari reali. Chi si muoveva in auto ha trovato strade bloccate e code lunghe, creando confusione tra chi cercava di raggiungere l’aeroporto o di tornare a casa. La zona si è subito riempita di mezzi e persone che aspettavano di passare.

Arrivano JD Vance, Marco Rubio e diversi reali e così chi si sposta nella zona di Malpensa in auto è costretto a subire numerosi disagi. La vigilia delle Olimpiadi non è iniziata nel migliore dei modi per chi si sposta con la propria vettura lungo la superstrada 336, quella che corre accanto allo scalo internazionale. L’arteria è infatti stata chiusa nella mattinata del 5 febbraio per l’arrivo degli ospiti di alto rango che parteciperanno alle giornate inaugurali dei Giochi di Milano-Cortina, a iniziare dalla cerimonia di apertura prevista allo stadio San Siro il 6 febbraio. Tra i nomi più attesi c’è il cuore dell’amministrazione Trump: il vicepresidente Usa JD Vance, sua moglie Usha, e il segretario di Stato Marco Rubio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Approfondimenti su Olimpiadi Malpensa Castano Primo, cani bloccati sulla rampa di accesso della superstrada per Malpensa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Malpensa Argomenti discussi: Olimpiadi, arrivano i potenti della Terra a Malpensa. Chiude la superstrada 336; Area delle Nord a Busto, è la volta buona? Hestia è pronta a costruire due palazzi; Sbrigata in scioltezza (3-0) la pratica portoghese. La Igor Novara attende l'avversaria dei playoff. Olimpiadi sotto scorta: anche i Pasdaran arrivano in Italia?L'ipotesi di una presenza dei Pasdaran sul suolo italiano in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 ha acceso un dibattito estremamente ... thesocialpost.it Olimpiadi, ecco le temute chiusure delle strade bellunesi: Il servizio di trasporto pubblico alternativo garantirà mobilità e sicurezzaBELLUNO. Arrivano le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 e nel Bellunese si profilano settimane difficili dal punto di vista del traffico e della viabilità intorno a Cortina d'Ampezzo, sede di ... ildolomiti.it Le Olimpiadi invernali arrivano anche al Carnevale di Rovato x.com Scopri la nuova collezione WINTER GAMES di Ichendorf! Gli sport delle Olimpiadi Milano Cortina arrivano sulla tua tavola! facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.