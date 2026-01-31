Montecassiano fotovoltaico su tre edifici comunali Intervento da 436mila euro grazie ai fondi Cse

Da ilrestodelcarlino.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Montecassiano installa pannelli solari su tre edifici comunali. L’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 436 mila euro grazie ai fondi Cse, che copriranno interamente i costi dell’intervento. L’obiettivo è rendere il Comune più sostenibile e ridurre i consumi energetici. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno scuole e uffici pubblici.

Montecassiano ha ottenuto il finanziamento Cse (Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica), un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento pari a 436.874 euro. L’intervento riguarda l’ efficientamento energetico di tre edifici comunali strategici, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore: scuola materna Bellezze (per 182.053 euro), impianti sportivi di San Liberato (139.789 euro), capannone comunale (115.031 euro). "Questi interventi permetteranno una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione, migliorando al tempo stesso la sostenibilità ambientale e la qualità del patrimonio pubblico comunale" spiega l’assessore Barbara Vecchi, sottolineando come la partecipazione all’avviso sia stata una scelta fortemente voluta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

montecassiano fotovoltaico su tre edifici comunali intervento da 436mila euro grazie ai fondi cse

© Ilrestodelcarlino.it - Montecassiano, fotovoltaico su tre edifici comunali. Intervento da 436mila euro grazie ai fondi Cse

Approfondimenti su Montecassiano Fotovoltaico

La comunità energetica di Mira prende forma: fotovoltaico su scuole e edifici comunali

La comunità energetica di Mira si sta sviluppando attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici su scuole e edifici comunali.

Oltre 300mila euro per la Balconata della Bagnante: "Intervento possibile solo grazie ai fondi regionali"

È stato avviato il primo intervento di messa in sicurezza della Balconata della Bagnante a Vasto Marina, grazie ai fondi regionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Montecassiano Fotovoltaico

Argomenti discussi: Montecassiano, fotovoltaico su tre edifici comunali. Intervento da 436mila euro grazie ai fondi Cse; Montecassiano, 436mila euro per l’efficientamento energetico di tre edifici pubblici.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.