Montecassiano fotovoltaico su tre edifici comunali Intervento da 436mila euro grazie ai fondi Cse

Montecassiano installa pannelli solari su tre edifici comunali. L’amministrazione ha ottenuto un finanziamento di 436 mila euro grazie ai fondi Cse, che copriranno interamente i costi dell’intervento. L’obiettivo è rendere il Comune più sostenibile e ridurre i consumi energetici. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno scuole e uffici pubblici.

Montecassiano ha ottenuto il finanziamento Cse (Comuni per la sostenibilità e l'efficienza energetica), un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento pari a 436.874 euro. L'intervento riguarda l' efficientamento energetico di tre edifici comunali strategici, attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore: scuola materna Bellezze (per 182.053 euro), impianti sportivi di San Liberato (139.789 euro), capannone comunale (115.031 euro). "Questi interventi permetteranno una significativa riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione, migliorando al tempo stesso la sostenibilità ambientale e la qualità del patrimonio pubblico comunale" spiega l'assessore Barbara Vecchi, sottolineando come la partecipazione all'avviso sia stata una scelta fortemente voluta.

