I musei toscani cercano giovani co-progettisti | 3 tirocini retribuiti per innovare la cultura

I musei toscani aprono le porte ai giovani con tre tirocini retribuiti. L’obiettivo è coinvolgere giovani co-progettisti per innovare la cultura. Le candidature sono aperte e l’esperienza promette di dare una svolta concreta nel settore dei beni culturali.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Un’opportunità concreta per entrare nel mondo dei beni culturali dalla porta principale. La Fondazione Aglaia, capofila dell’aggregazione composta dai Sistemi museali “ Musei e Parchi Partecipativi della Toscana” e “Musei di Storia e Memoria del 900”, ha aperto le selezioni per 3 tirocini extracurricolari retribuiti rivolti a giovan i laureati under 30. L'iniziativa rientra nel progetto "GioCo - Giovani co-progettano il futuro dei musei", finanziato tramite l’avviso regionale “Giovani professionisti crescono nei musei” a valere sulle risorse del PR FSE+ Toscana 2021–2027 e nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I musei toscani cercano giovani co-progettisti: 3 tirocini retribuiti per innovare la cultura Approfondimenti su Arezzo Musei Giovani professionisti crescono nei musei: formazione e lavoro per 47 laureati under 30 toscani Firenze apre le porte a 47 giovani laureati toscani. Lazio, Arsial apre i tirocini extracurriculari retribuiti: requisiti, stipendio e come candidarsi Roma apre i tirocini extracurriculari retribuiti. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Arezzo Musei Argomenti discussi: I musei toscani cercano giovani co-progettisti: 3 tirocini retribuiti per innovare la cultura; Musei: il 1 febbraio a ingresso gratuito in Toscana; Cambio di passo ai musei toscani: sale al vertice Carlotta Brovadan; Carlotta Brovadan alla guida dei Musei della Toscana. I musei toscani cercano giovani co-progettisti: 3 tirocini retribuiti per innovare la culturaAl Piccolo museo del diario di Pieve Santo Stefano, un co-designer per la narrazione e la valorizzazione digitale della memoria autobiografica ... lanazione.it I musei cercano giovani: 47 opportunità di lavoro per under 30 in ToscanaUn ingresso concreto e qualificato nel mondo dei musei per 47 giovani laureati toscani under 30: è questo il risultato dell’avviso pubblico Giovani professionisti crescono nei musei, promosso dalla ... corrieredimaremma.it Due posti si legano all'avviso del sistema museale Mudev, uno a quello del sistema Musei Toscani per l'Alzheimer facebook Tirocini con la Rete Toscana Musei Scientifici Sei posti per tirocini extracurricolari (6 mesi + possibile rinnovo) in ambito museale e comunicazione, presso musei della Toscana. Bando e candidature: u.garr.it/4wHbx x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.