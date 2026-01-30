Giovani professionisti crescono nei musei | formazione e lavoro per 47 laureati under 30 toscani

Firenze apre le porte a 47 giovani laureati toscani. Sono entrati nei musei della regione grazie a un progetto regionale che mira a formare e inserire giovani nel mondo del lavoro culturale. I partecipanti, tutti under 30, hanno appena completato un percorso di formazione e stanno iniziando le loro prime esperienze professionali nel settore museale. L’iniziativa, finanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus, punta a rafforzare il ruolo dei giovani nel patrimonio culturale toscano.

FIRENZE – Un ingresso qualificato nel mondo dei musei per 47 giovani laureati under 30 toscani: è questo il risultato dell'avviso Giovani professionisti crescono nei musei, un'azione del Programma regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+), promossa dal Settore Patrimonio culturale, museale e documentario della Regione Toscana, nell'ambito di Giovanisì. "Con questo intervento – sottolinea l'assessora Cristina Manetti – la Regione Toscana investe sui giovani e sul futuro della cultura, creando o pportunità concrete di formazione qualificata in un settore strategico come quello museale.

