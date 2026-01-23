Allievi in erba: i grandi classici della drammaturgia approdano a scuola. La Libera Accademia del Teatro propone un percorso volto a avvicinare le giovani generazioni al mondo del teatro, attraverso la conoscenza e l’interpretazione delle opere fondamentali. Un’opportunità educativa per sviluppare sensibilità, creatività e comprensione culturale, offrendo agli studenti una prima esperienza diretta nel teatro classico e nelle sue affascinanti narrazioni.

Un percorso tra i grandi classici della drammaturgia con la Libera Accademia del Teatro per avvicinare e appassionare le giovani generazioni al mondo del teatro. Il 2026 della storica scuola aretina, giunta al trentesimo anno di attività, prenderà il via oggi con la nona edizione di “Allievi per Allievi” che proporrà un originale format basato sui principi della peer education per sviluppare capacità critiche, attenzione e sensibilità verso i linguaggi della scena. Il progetto, supportato da Fondazione Guido d’Arezzo e Rete Teatrale Aretina, prevede un ciclo di laboratori in quarantatré classi di sei scuole secondarie di primo e secondo grado che permetteranno di gettare le basi per la successiva visione dei veri e propri spettacoli che saranno messi in scena al teatro “Pietro Aretino” dai ragazzi e dalle ragazze dei corsi Junior della Libera Accademia del Teatro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allievi in erba. I grandi classici entrano a scuola

