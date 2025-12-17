Spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni Eboli e Lauro | il progetto di SAvELove CuriAmo la relazione

Sono pronti gli spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni, Eboli e Lauro, nell’ambito del progetto “S.Av.E.L.ove CuriAmo la relazione”. Selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e promosso dalla Fondazione Comunità Salernitana con l’Arcidiocesi, l’iniziativa mira a rafforzare i legami e offrire nuove opportunità di crescita ai giovani coinvolti. Un impegno importante per promuovere solidarietà e speranza nelle comunità

