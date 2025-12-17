Spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni Eboli e Lauro | il progetto di SAvELove CuriAmo la relazione
Sono pronti gli spazi dedicati ai minori negli istituti penitenziari di Fuorni, Eboli e Lauro, nell’ambito del progetto “S.Av.E.L.ove CuriAmo la relazione”. Selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini e promosso dalla Fondazione Comunità Salernitana con l’Arcidiocesi, l’iniziativa mira a rafforzare i legami e offrire nuove opportunità di crescita ai giovani coinvolti. Un impegno importante per promuovere solidarietà e speranza nelle comunità
Tutto pronto per le attività di “S.Av.E.L.ove CuriAmo la relazione”, il progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso dalla Fondazione Comunità Salernitana insieme all’Arcidiocesi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: “Punto poste casa & famiglia”: salgono a 12 gli uffici postali del frusinate con spazi dedicati per rispondere alle esigenze dei cittadini
Leggi anche: Filiera 4+2, a Didacta Italia Trentino due eventi dedicati agli Istituti tecnici e professionali. NOTA
Sanità, al Maggiore di Bologna il nuovo reparto dedicato alla salute mentale per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni; Nasce all'ospedale Maggiore un luogo dedicato ai giovani con disturbi psicopatologici acuti; “Le Muse”: nasce a Napoli il nuovo presidio educativo dedicato ai bambini e ai giovani.
Volontari all’istituto comprensivo. Tre nuovi spazi per i compiti - E’ operativo dal 17 febbraio ad Argenta il volontariato accogliente anche all’interno dell’Istituto Comprensivo "Don Giovanni Minzoni" per offrire supporto scolastico agli alunni in difficoltà. ilrestodelcarlino.it
polo9 è GIOVANI
Una scuola di alta formazione, la ludoteca e gli spazi dedicati agli atelier artistici: la seconda vita dell’ex convento di Sant’Orsola prende forma. Sono iniziati ieri i lavori di ristrutturazione interna del complesso trecentesco, una data attesa nei lunghi anni di abb - facebook.com facebook
#StreetArtFirenze! La pensilina di piazza Istria, nel #Quartiere3, è uno degli spazi liberi del @comunefi che accoglie le opere di #writer e #streetartist! Tutti gli spazi dedicati alla #StreetArt sono su #GoogleMaps: goo.gl/Vw7XDB x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.