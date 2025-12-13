Politiche Sociali | interventi per il miglioramento della vita negli istituti penitenziari

In vista del Giubileo dei Detenuti 2025, il Comune di Parma presenta una sintesi delle politiche sociali e degli interventi realizzati negli ultimi anni per migliorare le condizioni di vita nelle strutture penitenziarie cittadine, evidenziando iniziative volte a promuovere diritti, inclusione e supporto alle persone detenute.

In occasione del Giubileo dei Detenuti 2025, il Comune di Parma presenta una sintesi organica del lavoro svolto negli ultimi anni a sostegno delle persone detenute negli Istituti Penitenziari cittadini. Un impegno che si inserisce nella cornice del Patto Sociale per Parma e che guarda alla. Parmatoday.it

Piano degli interventi sociali, la speedy consultazione - «La Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha discusso e approvato il nuovo Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024- vita.it

Inl al centro delle politiche per la legalità e la sicurezza - Ispettorato nazionale del lavoro al centro delle proprie strategie per garantire legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro. avvenire.it