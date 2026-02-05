I Dallas Mavericks scambiano il 10 volte All-Star Anthony Davis con i Washington Wizards

I Dallas Mavericks hanno appena concluso un accordo importante. Scambiano Anthony Davis, 10 volte All-Star, con i Washington Wizards. La notizia circola da poco e ancora non ci sono tutti i dettagli ufficiali, ma l’operazione sembra fatta. Davis lascia Dallas e si trasferisce a Washington, mentre i Mavericks ottengono altri giocatori o scelte future. La trattativa ha fatto molto discutere e cambia gli equilibri delle due squadre.

2026-02-04 21:14:00 Giorni caldissimi in redazione! Secondo Shams Charania, i Dallas Mavericks hanno concluso un accordo di successo che manda Anthony Davis ai Washington Wizards. In cambio, Dallas acquisirà un pacchetto considerevole che include Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham e Marvin Bagley III. I Mavericks riceveranno anche un capitale significativo al draft, ottenendo due selezioni al primo turno e tre scelte al secondo turno. Il bottino di Washington va oltre il solo Davis. Come parte della transazione multi-squadra da otto giocatori, i Wizards hanno anche aggiunto Jaden Hardy, D'Angelo Russell e Dante Exum.

