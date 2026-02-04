Dallas spedisce Davis a Washington e volta pagina dopo il pasticcio Doncic

Dallas ha deciso di cambiare rotta e ha spedito Davis a Washington. La mossa arriva dopo il pasticcio Doncic e il recente scambio che ha coinvolto anche Russell, Hardy ed Exum. I Mavericks hanno ottenuto in cambio Middleton, Johnson, Branham, Bagley e due future prime scelte di draft. Ora il centro 33enne sarà a disposizione dei Wizards, mentre Dallas guarda avanti.

Dallas scarica Anthony Davis ai Washington Wizards. A 24 ore dalla chiusura del mercato Nba degli scambi i Mavericks piazzano un colpo a sorpresa, riescono a disfarsi del contrattone del quasi 33enne lungo arrivato in Texas un anno fa come contropartita della per loro infausta trade incentrata sull’addio di Luka Doncic, destinazione Los Angele Lakers. I Mavs se lo fanno pagare bene, Davis: due scelte di primo giro di futuri Draft, di Oklahoma City del 2026 e quella protetta dei Wizards del 2030, tre scelte di secondo giro (del 2026 di Phoenix, del 2027 di Chicago e del 2029 di Houston), più Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham e Marvin Bagley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dallas spedisce Davis a Washington e volta pagina dopo il pasticcio Doncic Approfondimenti su Dallas Washington Nba, i Dallas Mavericks licenziano il ds Harrison responsabile del passaggio di Doncic ai Lakers (Espn) Doncic ai Lakers un anno dopo: cos'è cambiato per lui, Davis, i Mavericks, LeBron... Un anno dopo la trade più sorprendente della Nba, Luka Doncic torna a essere sotto i riflettori. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. A ottobre 2025 Maher viene arrestato dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante un controllo programmato presso una struttura dell'ICE a Dallas. Era arrivato negli Stati Uniti dalla Giordania nel 1994. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna lo ac facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.