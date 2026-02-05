I conti positivi ma contraddittori dei Giochi secondo S&P

Le prenotazioni di voli e hotel da parte di chi usa la carta Visa sono molto aumentate. Secondo S&P Global Ratings, tra il 1° e il 21 febbraio si registra un incremento del 160 per cento negli arrivi dall’estero nel nord Italia. I dati sembrano positivi, ma ci sono anche alcuni segnali contraddittori che fanno riflettere.

Secondo una stima di S&P Global Ratings, gli acquisti di biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere da parte dei titolari di carta Visa suggeriscono un aumento del 160 per cento degli arrivi dall’estero nel nord Italia tra il 1° e il 21 febbraio. Che siano i 2 milioni di visitatori di cui si parla o poco meno, bisogna prepararsi al gran pienone. Quello che è più interessante sapere ora è quanto Milano-Cortina ha pesato sui conti pubblici del paese, che cosa resterà sui territori che la ospitano e se i ricavi attesi – anche dai costi astronomici dei biglietti – potranno coprire almeno parte della spesa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

