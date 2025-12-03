Palazzina delle emergenze dell’Ospedale di Senigallia | fondi PNRR a rischio secondo la Corte dei Conti e secondo me da tempo
Ho depositato stamattina una interrogazione rivolta alla Giunta regionale per conoscere il cronoprogramma con le precise tempistiche previste per la realizzazione e il collaudo della Palazzina delle emergenze di Senigallia, un’opera fondamentale per la sanità del territorio, finanziata grazie ai. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Approfondisci con queste news
Continua lo scollamento tra il Palazzo e la vita "vera" delle persone. Martedì si vota all'Ars la mozione di sfiducia a Schifani ma rimane centrale la distanza da liste d'attesa e altre emergenze - facebook.com Vai su Facebook
Nuova Tac e palazzina delle emergenze a Senigallia: lavori al ralenti, a rischio i fondi Pnrr - I lavori di adeguamento dei locali, stando a quanto riportato nel cartello affisso fuori, dovevano terminare il 15 settembre. Da corriereadriatico.it
Senigallia, palazzina delle emergenze in stand-by: nella sede del 118 sono tornati i topi - SENIGALLIA Non si vedono da giorni gli operai nel cantiere della Palazzina delle emergenze in ospedale, ma i topi, intanto, sono tornati nella sede del 118. Scrive corriereadriatico.it
"Palazzina delle emergenze tra 500 giorni" - "Innesti di personale e 500 giorni per la palazzina delle emergenze": lo ha annunciato il direttore dell’Ast2 Giovanni Stroppa durante la seduta di ieri della quarta Commissione Congiunta. Si legge su ilrestodelcarlino.it