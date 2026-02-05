Humbert infortunato nel tie-break | il cellulare che cambiò il match

Durante il tie-break dell’ottavo di finale a Montpellier, Ugo Humbert si ferma improvvisamente per controllare il cellulare. Mentre il match era in equilibrio, l’azzurro francese si distrae e si infortuna. La scena sorprende gli spettatori e cambia il corso del match, che Humbert poi perde.

**Il cellulare che cambiò il match: l’episodio di Humbert a Montpellier** A Montpellier, nel corso degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Montpellier, Ugo Humbert ha perso una partita importante, non per colpa della sua difesa o del suo avversario, bensì per un episodio assolutamente inaspettato: durante il tie-break finale, con il match in bilico, il francese ha interrotto il gioco per guardare il cellulare. La scena è stata osservata da tutti, in un momento cruciale della partita contro Adrian Mannarino. Lo sviluppo della gara, tuttavia, ha lasciato molti a bocca aperta. Dopo la breve pausa, che ha visto Humbert rientrare in campo con un messaggio in mano, il match è andato a finire in modo inaspettato.🔗 Leggi su Ameve.eu

Hugo Humbert stava vincendo il tie-break decisivo contro il connazionale Adrian Mannarino, quando ha deciso di controllare il telefono.

