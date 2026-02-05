Humbert sta vincendo il tie-break decisivo poi va a controllare il telefono e perde | accuse infamanti

Hugo Humbert stava vincendo il tie-break decisivo contro il connazionale Adrian Mannarino, quando ha deciso di controllare il telefono. In quel momento, ha perso il ritmo e il match. Poco dopo, sono cominciate a circolare accuse molto pesanti e infamanti nei suoi confronti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Il match perso al tie-break del terzo set da Hugo Humbert contro il connazionale Adrian Mannarino ha scatenato una tempesta di accuse tanto infamanti quanto assurde nei confronti del tennista sconfitto.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

