Humbert sta vincendo il tie-break decisivo poi va a controllare il telefono e perde | accuse infamanti

Hugo Humbert stava vincendo il tie-break decisivo contro il connazionale Adrian Mannarino, quando ha deciso di controllare il telefono. In quel momento, ha perso il ritmo e il match. Poco dopo, sono cominciate a circolare accuse molto pesanti e infamanti nei suoi confronti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta.

