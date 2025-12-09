Deutsche bank pronta ad aumentare lo stipendio del presidente
Deutsche bank sarebbe pronta ad aumentare lo stipendio del presidente. Un aumento di oltre il 40% della ‘paga’ del presidente del Consiglio di sorveglianza, Alexander Wynaendts. La retribuzione – riporta il Financial Times citando fonti interne – passerebbe così dagli attuali 950mila euro ai possibili circa 1,4 milioni l’anno. La banca invece non commenta le indiscrezioni. Ma per Deutsche bank non è la prima volta: già a marzo di quest’anno si era ritrovata al centro di questioni legati agli stipendi. Stipendio non in linea. Nonostante Wynaendts sia già il presidente di board più pagato tra le società dell’indice Dax, Deutsche Bank ritiene che il compenso non sia più allineato agli standard delle grandi banche europee, dove le posizioni equivalenti risultano più remunerate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Eintracht Francoforte-Galatasaray (Champions League, 18-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita ricca di gol al Deutsche Bank Park
Da Bnp Paribas a Deutsche Bank, le banche europee si preparano all’era del riarmo
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund (martedì 28 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Al “Deutsche Bank Park” partita bloccata
Immergas, in collaborazione con Deutsche Bank Easy, offre la possibilità di acquistare i suoi prodotti di alta qualità — dalle caldaie a condensazione agli impianti con energie rinnovabili anche con rimborsi rateali. L'obiettivo è rendere l'innovazione tecnologic - facebook.com Vai su Facebook
Deutsche Bank ha un target parecchio ambizioso per l'S&P500: 8.000 punti a fine 2026. Significherebbe un rialzo di circa il 17% rispetto al livello attuale. La previsione di Bankim Chadha, chief U.S. equity strategist di Deutsche Bank. Vai su X
