deutsche bank pronta ad aumentare lo stipendio del presidente

Deutsche bank sarebbe pronta ad aumentare lo stipendio del presidente. Un aumento di oltre il 40% della ‘paga’ del presidente del Consiglio di sorveglianza, Alexander Wynaendts. La retribuzione – riporta il Financial Times citando fonti interne – passerebbe così dagli attuali 950mila euro ai possibili circa 1,4 milioni l’anno. La banca invece non commenta le indiscrezioni. Ma per Deutsche bank non è la prima volta: già a marzo di quest’anno si era ritrovata al centro di questioni legati agli stipendi. Stipendio non in linea. Nonostante Wynaendts sia già il presidente di board più pagato tra le società dell’indice Dax, Deutsche Bank ritiene che il compenso non sia più allineato agli standard delle grandi banche europee, dove le posizioni equivalenti risultano più remunerate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

