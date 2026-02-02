Hockey ghiaccio regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina

Le Olimpiadi di Milano-Cortina portano di nuovo in Italia il grande hockey su ghiaccio. Le stelle della Nhl sono pronte a scendere in campo e promettono uno spettacolo ad alto livello. Nel torneo femminile, c’è curiosità: il finale potrebbe essere diverso dal solito Canada-Usa. Per l’Italia, invece, la corsa alle medaglie è quasi impossibile: il massimo storico è un settimo posto. La competizione si preannuncia serrata e piena di sorprese.

Ventiquattro Olimpiadi invernali, 25 volte dell’hockey ghiaccio ai Giochi. La disciplina esordì in ambito estivo, ad Anversa 1920: con la partecipazione di sette squadre e il successo del Canada. Da Chamonix 1924 è invece sempre stata presente nella versione invernale. Con alcune edizioni chiave: a Cortina 1956 debuttò l’Unione Sovietica, d’oro senza perdere una partita. A Nagano 1998 ci fu la “prima volta” dei giocatori Nhl e l’introduzione del torneo femminile. I primi ci sarebbero stati fino a Sochi 2014. Poi una pausa: stanno per tornare a Milano Cortina 2026. Il Canada, da sempre una super potenza, ha vinto sei dei primi sette titoli, con l’eccezione di Garmish 1936, dove a imporsi fu la Gran Bretagna, con la Nazionale della Foglia d’Acero d’argento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

