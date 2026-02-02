Hockey ghiaccio l’Italia femminile può stupire alle Olimpiadi 2026 E c’è un sogno nel cassetto…
La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si prepara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo mesi di allenamenti e preparativi, le giocatrici sono pronte a scendere in pista, con l’obiettivo di sorprendere e fare il meglio possibile. La squadra sa di dover affrontare avversarie più esperte, ma non si arrende e sogna in grande.
Provare a compiere un’impresa compiendo un passo alla volta. La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta, dopo mesi di preparazione e di attesa, a calarsi nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di fare più strada possibile. Le ragazze allenate dall’head coach canadese Eric Bouchard in primis vogliono entusiasmare e far appassionare la gente di Milano e non solo alle loro partite e al loro sport più in generale. Il roster Le azzurre potranno contare su un mix formato da atlete che sono nate e si sono formate in Italia e su donne che invece sfruttando le proprie origini nel Bel Paese andranno ad arricchire la squadra con l’esperienza maturata fra Stati Uniti e Canada, ma non solo anche in Paesi europei come Svezia e Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell'Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupire
Le atlete italiane di hockey su ghiaccio femminile sono state annunciate come convocate per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
Hockey ghiaccio femminile, l'Italia sarà la sorpresa delle Olimpiadi? Attenzione alle azzurre
L'hockey su ghiaccio femminile in Italia sta vivendo un momento di crescita, con la nazionale che si prepara alle Olimpiadi.
Argomenti discussi: Para ice hockey, Torneo Internazionale di Torino: Italia seconda nel girone; Para hockey su ghiaccio, da Torino l'Italia batte un colpo: 6-0 al Giappone; Hockey ghiaccio: Italia femminile, ultimo raduno prima di Milano Cortina 2026; L’Italia presenta le nuove maglie per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
