Hockey ghiaccio l’Italia femminile può stupire alle Olimpiadi 2026 E c’è un sogno nel cassetto…

Provare a compiere un’impresa compiendo un passo alla volta. La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta, dopo mesi di preparazione e di attesa, a calarsi nel torneo olimpico di Milano Cortina 2026, con l’obiettivo di fare più strada possibile. Le ragazze allenate dall’head coach canadese Eric Bouchard in primis vogliono entusiasmare e far appassionare la gente di Milano e non solo alle loro partite e al loro sport più in generale. Il roster Le azzurre potranno contare su un mix formato da atlete che sono nate e si sono formate in Italia e su donne che invece sfruttando le proprie origini nel Bel Paese andranno ad arricchire la squadra con l’esperienza maturata fra Stati Uniti e Canada, ma non solo anche in Paesi europei come Svezia e Svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

