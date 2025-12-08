Paola Caruso vive un momento difficile a causa del lutto che l'ha colpita. La showgirl ha perso la madre, Wanda, la donna che, quando era piccolissima, l'aveva adottata. Malata di Alzheimer da tempo, la donna era ricoverata in una struttura sanitaria e sembrava vivere una fase di stabilità nella malattia, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate all'improvviso, portandola al decesso. Caruso aveva già perso il padre adottivo, Michele, morto nel 2015. La morte improvvisa. Della drammatica scomparsa della madre Paola Caruso ne ha parlato a Verissimo: " Mia madre è morta all'improvviso e per me si è spento tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paola Caruso in lacrime a Verissimo: "Mamma è morta all'improvviso, quando me l'hanno detto pensavo fosse uno scherzo"