Verona Zanzi sull’area dei cimiteri | Progetto lungo termine nessun cambiamento fiduciario

Nei pressi di Verona, il sindaco Roberto Zanzi ha confermato che il progetto di riqualificazione dei cimiteri sarà lungo e richiederà tempo. Zanzi ha ribadito che non ci saranno cambi di fiducia da parte della comunità e che l’obiettivo è lavorare con calma, senza fretta, per migliorare l’area. La città aspetta con pazienza, consapevole che i risultati arriveranno nel tempo.

**Verona, Zanzi sull'area dei cimiteri: "Il progetto è a lungo termine, fiducia non cambia"** Nel cuore della città di Verona, a pochi chilometri dall'area dei cimiteri, il sindaco Roberto Zanzi ha espresso, in un'intervista al settore, il suo pensiero sul progetto di ristrutturazione e di valorizzazione del territorio. La posizione è stata presentata in un momento delicato, con l'obiettivo di chiarire lo stato di avanzamento del progetto, e di ribadire la continuità politica nella gestione della zona. Con un tono sereno, ma deciso, Zanzi si è espresso su due livelli: il primo riguarda la durata del piano, l'altro il ruolo del fiduciario e la sua capacità di condurre avanti l'opera.

