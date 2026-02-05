Hazard si è aperto raccontando i suoi inizi nel calcio. Ha detto di aver tifato Milan da bambino, ma nessuna squadra italiana si è fatta avanti per lui. Ora, dopo le esperienze con Chelsea e Real Madrid, si può dire che il suo percorso è stato tutto in Europa. Ha anche parlato di alcune conversazioni con altri campioni, come Fabregas, e di come il suo passato da tifoso abbia influenzato la sua carriera.

non si sono mai fatti avanti.Yildiz è da Real Madrid, a Fabregas ho detto” Hazard, ex fuoriclasse di Chelsea e Real Madrid, si è raccontato in questa intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Eden Hazard ha ripercorso così la sua carriera VICINO ALL’ITALIA ” dire il vero. no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Hazard si racconta: “Da bambino tifavo Milan”

Approfondimenti su Hazard Chelsea

Hazard si apre e rivela di aver sognato di giocare nel Milan da bambino, ma nessuna società si è mai fatta avanti.

Eden Hazard ha confessato alla Gazzetta dello Sport di essere sempre stato tifoso del Milan da bambino.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Hazard Chelsea

Hazard: Vi svelo un segreto: da bambino tifavo MilanPer vedere Eden Hazard in Italia c’è stato bisogno del vino. Un rosso, un rosé e un bianco firmati The Wine Of The Champions, il brand ideato da Fabio ... milannews.it

Hazard e il rapporto con Sarri: Speciale, la sua idea di calcio vicina alla miaIntervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex stella del Chelsea Hazard si è raccontato parlando anche del rapporto speciale che aveva con Sarri ai tempi in cui il tecnico sedeva ... lalaziosiamonoi.it

#Hazard si racconta A La Gazzetta dello Sport, il belga ha toccato diversi temi. Ecco le sue dichiarazioni più forti #Calcionews24 x.com

Hazard racconta Conte in una lunga intervista sul Mattino di oggi. "Antonio ossessivo negli allenamenti, ma con lui si vince". A parlare è Eden Hazard, uno che con Antonio Conte ha vinto davvero. Hazard descrive Conte come uno dei tecnici più attenti della s facebook