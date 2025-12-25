Grifo si racconta | Da bambino tifavo Inter sul mio amico Calhanoglu e sulla Serie A dico questo
Inter News 24 . Le parole dell’attaccante del Friburgo. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l’attaccante italiano del Friburgo, Vincenzo Grifo, si è raccontato così, rivelando il suo tifo per i colori dell’Inter di quando era un bambino. QUI: le notizie del giorno in casa Inter. FRIBURGO È CASA – « Qui mi sento benissimo e il club sa che sono sempre pronto ad aiutarli e a trasmettere ai più giovani la nostra filosofia, ma sì, dall’Italia sono arrivate proposte, specialmente negli anni della Nazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Grifo rivela: Mi voleva la Lazio, ma ho sempre scelto la Germania; Grifo: In Serie A i giocatori più tecnici sono decisivi. Penso a Lautaro e al mio amico Calhanoglu.
Grifo: “Da bambino tifavo Inter. Lautaro e il mio amico Calhanoglu tecnici e decisivi” - Le dichiarazioni dell'attaccante del Friburgo, protagonista in Bundesliga e in Europa League: tra i temi l'approdo in Serie A ... msn.com
Grifo: "In Serie A i giocatori più tecnici sono decisivi. Penso a Lautaro e al mio amico Calhanoglu" - Protagonista di una stagione sin qui straordinaria con la maglia del Friburgo, dove è già arrivato a quota nove reti, Vincenzo Grifo si racconta al sito Gianlucadimarzio. msn.com
