Grifo si racconta | Da bambino tifavo Inter sul mio amico Calhanoglu e sulla Serie A dico questo

Intervistato da Gianlucadimarzio.com, l'attaccante italiano del Friburgo, Vincenzo Grifo, si è raccontato così, rivelando il suo tifo per i colori dell'Inter di quando era un bambino. FRIBURGO È CASA – « Qui mi sento benissimo e il club sa che sono sempre pronto ad aiutarli e a trasmettere ai più giovani la nostra filosofia, ma sì, dall'Italia sono arrivate proposte, specialmente negli anni della Nazionale.

Grifo rivela: Mi voleva la Lazio, ma ho sempre scelto la Germania; Grifo: In Serie A i giocatori più tecnici sono decisivi. Penso a Lautaro e al mio amico Calhanoglu.

Grifo: "Da bambino tifavo Inter. Lautaro e il mio amico Calhanoglu tecnici e decisivi" - Le dichiarazioni dell'attaccante del Friburgo, protagonista in Bundesliga e in Europa League: tra i temi l'approdo in Serie A