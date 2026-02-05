Hazard | Piacevo a Moratti e Galliani ma sognavo il Real Conte? Che noia i suoi allenamenti
C’era una volta l’Inter del Triplete, con Massimo Moratti presidente, orgoglioso e ambizioso. Angelomario, suo figlio, nel 2011 aveva ripreso a tirargli la giacca, come fanno i bimbi davanti al chiosco quando richiamano l’attenzione dei genitori per farsi comprare il gelato. “Papà, senti a me. Guarda una partita del Lille e segnati il nome di Hazard. Dicono sia il nuovo Zidane e all’Inter farebbe comodo.”. Era vero. Per quasi dieci anni, Eden Hazard è stato uno dei migliori fantasisti del pianeta. Ha brillato col Chelsea e con il Belgio, poi è passato al Real Madrid e si è ritirato, sfinito dagli infortuni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
