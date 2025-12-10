David Luiz | Sarri urlava ad Hazard di pressare e io gli dicevo | mister qua devi gestire ci sono altri giocatori

David Luiz si apre in vista di Juventus-Pafos, condividendo ricordi e aneddoti della sua carriera. Tra storie di infanzia, sfide e momenti iconici, l'ex difensore rivela dettagli sulla sua esperienza con Sarri, la Champions vinta e il celebre Mineirazo, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita professionale e personale.

David Luiz parla alla viglia della partita Juventus-Pafos prevista stasera alle 21. L’ex Chelsea si racconta: le scarpe false da bambino, il rifiuto al Porto, la Champions vinta da infortunato e il Mineirazo ( la storica e drammatica sconfitta per 7-1 contro la Germania nella semifinale del Mondiale 2014) che gli ha cambiato la vita. Oggi, a 38 anni, vuole diventare allenatore e continua a credere che tutto sia possibile. Le sue parole: «Mi diverto ancora, è un dono di Dio poter giocare a questi livelli. Ho avuto qualche problema fisico a inizio anno, ma ora sto bene, mentalmente e fisicamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

