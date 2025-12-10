David Luiz | Sarri urlava ad Hazard di pressare e io gli dicevo | mister qua devi gestire ci sono altri giocatori
David Luiz si apre in vista di Juventus-Pafos, condividendo ricordi e aneddoti della sua carriera. Tra storie di infanzia, sfide e momenti iconici, l'ex difensore rivela dettagli sulla sua esperienza con Sarri, la Champions vinta e il celebre Mineirazo, offrendo uno sguardo intimo sulla sua vita professionale e personale.
David Luiz parla alla viglia della partita Juventus-Pafos prevista stasera alle 21. L’ex Chelsea si racconta: le scarpe false da bambino, il rifiuto al Porto, la Champions vinta da infortunato e il Mineirazo ( la storica e drammatica sconfitta per 7-1 contro la Germania nella semifinale del Mondiale 2014) che gli ha cambiato la vita. Oggi, a 38 anni, vuole diventare allenatore e continua a credere che tutto sia possibile. Le sue parole: «Mi diverto ancora, è un dono di Dio poter giocare a questi livelli. Ho avuto qualche problema fisico a inizio anno, ma ora sto bene, mentalmente e fisicamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
David Luiz ricorda cos’era costretto a fare con Sarri al Chelsea: “Gli parlavo coprendomi la faccia” - Nel cuore della difesa del Pafos, squadra cipriota che stasera affronterà la Juventus allo Stadium nella sesta giornata della fase campionato di Champions League, ci sarà un vecchio bucaniere delle ar ... Da fanpage.it
David Luiz ricorda Sarri: tra sigarette e Europa League - Le parole dell'ex Chelsea, questa sera in campo con il Pafos contro la Juve, in merito all'esperienza vissuta con Maurizio Sarri ... Riporta lalaziosiamonoi.it
#DavidLuiz: “La #Juve è una grande squadra, ma per loro sarà dura batterci. #Yildiz è un fenomeno, ha uno stile incredibile” Vai su X
Juventus, nel Pafos c'è David Luiz: "Ce la giochiamo. Sarri mi fumava addosso" - facebook.com Vai su Facebook
