Hazard elogia Conte | Pretende tanto ma sa sempre come vincere

Antonio Hazard si schiera apertamente con Antonio Conte, elogiando il tecnico per la sua capacità di pretendere molto e di trovare sempre il modo di vincere. L’attaccante belga, che ha lavorato con lui, dice che Conte sa come tirare fuori il massimo dai suoi giocatori, anche nei momenti difficili. Per Hazard, il tecnico italiano è un allenatore che sa gestire grandi campioni e portare a casa risultati importanti.

"> “Campioni su campioni”. È sempre stato questo il mantra di Antonio Conte, allenatore capace di gestire e valorizzare fuoriclasse in ogni tappa della sua carriera. Tra questi c’è senza dubbio Eden Hazard, protagonista assoluto del Chelsea campione d’Inghilterra sotto la guida del tecnico salentino. Come racconta Bruno Majorano su Il Mattino di Napoli, il belga conserva un ricordo nitidissimo di quell’esperienza, fatta di lavoro estremo in settimana e risultati concreti nel weekend. Hazard era la stella dei Blues, l’uomo capace di accendere la manovra offensiva e di incidere sotto porta: 16 gol nella Premier League vinta con Conte in panchina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Hazard elogia Conte: «Pretende tanto, ma sa sempre come vincere» Approfondimenti su Hazard Conte Conte ora pretende si riparta da zero e torni la fame, lui non sa perdere neanche a carte (Pedullà) Conte: "A Copenaghen per vincere. Stiamo lottando, ma giocano sempre gli stessi..." L’allenatore del Napoli ha commentato la sfida di Champions a Copenaghen, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla squadra disponibile e di adattarsi alle circostanze. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Hazard Conte Argomenti discussi: Hazard elogia Conte: Uno dei migliori allenatori in carriera! Era ossessivo, poi però ho capito...; Hazard: Conte sa come si fa, può risollevare il Napoli. Hazard esalta Conte: Perfezionista, ossessivo e vincente! Scudetto ancora possibileEden Hazard, ex Chelsea, ex giocatore di Conte, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino in cui ha esaltato l'allenatore del Napoli: Sicuramente uno dei tecnici più attenti ... tuttonapoli.net ESCLUSIVA – Eden Hazard (Ex Chelsea) a Il Mattino: «Conte è un magnifico perfezionista»Campioni su campioni. Questo il motto di Antonio Conte che negli anni ne ha allenati di ogni tipo. Tra Juventus, Chelsea, Inter, Totte ... ilnapolionline.com #Hazard elogia #Conte: “Era un vero perfezionista: con lui ho un ottimo rapporto” Sul #Napoli: “Conte sa come fare: la squadra si può risollevare” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.