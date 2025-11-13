Conte ora pretende si riparta da zero e torni la fame lui non sa perdere neanche a carte Pedullà
Alfredo Pedullà è tornato a parlare di Antonio Conte sul suo canale Youtube ricostruendo tutto quello che lo ha portato ad arrivare al momento difficile e alla sosta che si è preso dal Napoli «Backstage della vicenda Antonio Conte: è stata interpretata come se non lo conoscessimo. Intanto, Mancini va in Arabia e così depenniamo una fake news. Era stato visto come un papabile in caso di dimissioni di Conte. Scusate, dimissioni di cosa? Al massimo nella sua storia si è accordato con i club per la risoluzione del contratto. Ma Conte è statisticamente catalogato e catalogabile: quando prendi lui, al primo anno hai la prova provata di fare 12-15 punti in più, di avere più del 100% delle motivazioni, soprattutto se hai solo un impegno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
