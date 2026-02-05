Hashish e cocaina tra le sigarette obbligo di firma per pusher 19enne
La polizia di Agrigento ha fermato un 19enne nella notte tra domenica e lunedì in via Acrone. Durante la perquisizione, hanno trovato hashish e cocaina nascosti tra le sigarette. Il giudice ha deciso di applicare l’obbligo di firma tre volte a settimana, in attesa del processo. Il ragazzo rischia ora di dover rispondere di detenzione di droga.
Il gip del tribunale di Agrigento ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre giorni alla settimana nei confronti del diciannovenne fermato nella notte tra domenica e lunedì in via Acrone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Approfondimenti su Agrigento Polizia
Hashish e cocaina nel pacchetto di sigarette: arrestato in flagranza giovane pusher
Un giovane pusher è stato arrestato in flagranza di reato questa mattina lungo via Acrone.
In casa hashish e cocaina, due pusher in manette
Due cittadini marocchini sono stati arrestati a Seriate con l’accusa di spaccio di droga.
Ultime notizie su Agrigento Polizia
Argomenti discussi: Cocaina tra i gettoni e crack nel reggiseno: i nascondigli dello spaccio tra Labaro e corso Francia; Spaccio in viale Ungheria: cocaina e hashish nascosti tra siepi e tombini; Coca, hashish ed ecstasy per la piazza di spaccio della Noce, 5 arresti: sequestrati un mitra e due pistole; Alessandria, un altro bosco della droga: sequestrati 2 chili fra eroina, hashish e cocaina.
Inseguimento tra Borgomanero e Fontaneto: arrestati per spaccio due giovaniFermati due ragazzi provenienti dal Marocco di 25 e 22 anni dopo un tentativo di fuga terminato fuori strada a Fontaneto d'Agogna: nell'auto nascondevano hashish, eroina, cocaina e oltre 1.400 euro in ... verbanonews.it
Torino, epicentro dello spaccio: doppio arresto nella notte tra hashish, cocaina e tentativi di fugaInterventi distinti della Polizia di Stato tra corso Principe Oddone e piazza Statuto, sequestrate dosi e bilancino ... giornalelavoce.it
Indagine della squadra Mobile: sequestrati hashish, marijuana, cocaina e un’ingente somma in contanti facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.