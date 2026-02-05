Shrinking Harrison Ford sulle scene con Michael J Fox | Mi sono sentito scoraggiato

Harrison Ford si apre sul set di Shrinking, parlando della sua esperienza con il suo personaggio affetto dal morbo di Parkinson. L’attore ha ammesso di aver passato momenti di scoraggiamento, sentendosi spesso sopraffatto dal ruolo. La novità di questa stagione, trasmessa su Apple TV, è la presenza di Michael J. Fox, che ha colpito Ford per la sua vicinanza e il suo esempio di resistenza.

Ford, che nella serie interpreta un personaggio affetto dal morbo di Parkinson che comincia a subire i danni della malattia, ha parlato del suo senso di responsabilità nei confronti del collega La sorpresa più grande di questa terza stagione di Shrinking appena iniziata su Apple TV è senza dubbio la presenza di Michael J. Fox. Per questo Harrison Ford ha sentito una responsabilità ancora maggiore per il suo ruolo. Già dal primo episodio della nuova stagione, Fox viene introdotto nei panni Gerry, che incontra Paul, interpretato da Ford, nella sala d'attesa dello studio di un neurologo, salvo poi avere una svolta clamorosa nel finale che non vi spoileriamo.

