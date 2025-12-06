Hamnet il regista chloe zhao svela l’influenza della mitologia greca nel dramma candidato all’oscar

nuovo progetto cinematografico di chloé zhao: "hamnet". Il panorama cinematografico potrebbe presto essere arricchito da un nuovo film diretto da Chloé Zhao, considerato un possibile candidato agli Oscar. Il progetto, intitolato "Hamnet", si caratterizza per un'interpretazione unica di un elemento della mitologia greca, combinata con una narrazione ispirata alla vita di William Shakespeare e alla nascita del celebre dramma Hamlet. La pellicola si basa su un romanzo di Maggie O'Farrell, co-scritto dalla stessa Zhao, e offre un'interpretazione romanzata della storia del famoso drammaturgo, con un focus particolare sulla tragica perdita del loro figlio.

