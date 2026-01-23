Se vuoi vedere il negozio più bello del mondo devi andare a Milano | qual è lo store

Nel cuore di Milano si trova il negozio riconosciuto come il migliore al mondo nel 2025 dal Prix Versailles: Tiffany & Co. in via Montenapoleone. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza nell’architettura e nel design, distinguendosi tra altre prestigiose boutique internazionali come Cartier a Bruxelles e Apple a Kuala Lumpur. Un esempio di come la città si confermi capitale dello shopping di lusso e dell’innovazione.

È a Milano il miglior negozio del mondo secondo il Prix Versailles 2025: Tiffany & Co. in via Montenapoleone supera il Cartier di Bruxelles e l'Apple di Kuala Lampur.🔗 Leggi su Fanpage.it

