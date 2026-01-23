Se vuoi vedere il negozio più bello del mondo devi andare a Milano | qual è lo store

Da fanpage.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Milano si trova il negozio riconosciuto come il migliore al mondo nel 2025 dal Prix Versailles: Tiffany & Co. in via Montenapoleone. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza nell’architettura e nel design, distinguendosi tra altre prestigiose boutique internazionali come Cartier a Bruxelles e Apple a Kuala Lumpur. Un esempio di come la città si confermi capitale dello shopping di lusso e dell’innovazione.

È a Milano il miglior negozio del mondo secondo il Prix Versailles 2025: Tiffany & Co. in via Montenapoleone supera il Cartier di Bruxelles e l'Apple di Kuala Lampur.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Ex Milan, Altafini: “San Siro? Provo tristezza, per me è lo stadio più bello del mondo per vedere una partita”

Leggi anche: Scaroni: “Derby di Milano speciale. Quando avremo lo stadio più bello del mondo nessuno penserà più al Meazza”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

MAI ORDINARE L’HAPPY MEAL ALLE 3 DI NOTTE!!! - by Charlotte M.

Video MAI ORDINARE L’HAPPY MEAL ALLE 3 DI NOTTE!!! - by Charlotte M.

Argomenti discussi: Cos’è il last chance tourism, e come puoi farlo nella maniera giusta; Cosa vedere a Pinerolo: musei, palazzi e chiese da non perdere; Pesi o ripetizioni? In palestra non è il carico a farti diventare più forte; Dove vedere il Milan in diretta streaming su DAZN | DAZN News IT.

Se vuoi vedere il lago, il coperto costa 15 euro. La proposta a tavola di un ristorante di CernobbioLa vista è magnifica, su questo non c’è dubbio: mangiare a picco sul lago di Como è davvero suggestivo, se poi si mangia anche bene, la serata è proprio perfetta. A parte un piccolo particolare che, ... gamberorosso.it

Se vuoi vedere le foto vincitrici del World Press Photo 2024, sono in mostra a Roma fino al 9 giugnoIl World Press Photo 2024 presenta le migliori fotografie documentarie e di fotogiornalismo selezionate da una giuria indipendente. Per la sua 67a edizione, il concorso ha coinvolto 3.851 fotografi da ... greenme.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.