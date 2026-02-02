Olimpiadi Milano Cortina rischio hacker | team dell' Agenzia cyber in arrivo

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano-Cortina temono attacchi hacker. Un team dell’Agenzia cyber sta arrivando per rafforzare le difese. Gli hacktivisti potrebbero muoversi per motivi politici, mettendo a rischio gli eventi. La preoccupazione cresce man mano che si avvicina l’appuntamento.

Rischio di attacchi hacker per Milano Cortina, "enorme vetrina per il Paese" e si muove l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale con un team di 10 addetti che collaboreranno con gli esperti della Fondazione per contrastare gli attacchi digitali all'evento che si prevede attirerà 3 miliardi di spettatori nel mondo. Arischio soprattutto i trasporti. "È un lavoro che abbiamo iniziato un anno fa, ci siamo preparati al meglio: certo, tutto può succedere, specie in un momento di alte tensioni internazionali come questo e il margine di rischio c'è sempre, ma l'esperienza appena passata di altri due grandi eventi come il Giubileo e il G7 ci lascia ben sperare", spiega all'ANSA l'ammiraglio Gianluca Galasso, capo del Servizio operazioni e gestione delle crisi dell'Agenzia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

