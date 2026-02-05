Guterres | Italia è partner fedele Onu

Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha elogiato l’Italia come partner fedele dell’Organizzazione. Durante un evento, ha sottolineato l’importanza di rispettare le leggi e ha avvertito che quando il potere si sostituisce alla legge, le conseguenze sono molto destabilizzanti. Guterres ha fatto appello a mantenere un equilibrio tra forza e diritto per evitare crisi internazionali.

10.15 "Quando la legge del potere sostituisce il potere della legge, le conseguenze sono profondamente destabilizzanti". Così il segretario Onu Guterres a La Repubblica, in visita in italia per l'apertura delle Olimpiadi: "Un momento eccellente per simboleggiare pace e rispetto del diritto e della cooperazione internazionale. Profonda gratitudine all'Italia per la sua leadership nel rivitalizzare l'antica tregua olimpica" ha detto. "Lieto di essere tornato in Italia, per i 70 anni all'Onu, pilastro del multilateralismo e partner fedele".

