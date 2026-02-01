Antonio Guterres lancia un nuovo appello agli Stati membri dell’Onu, avvertendo che se non arriveranno i contributi necessari, l’agenzia rischia di collassare già entro luglio. Il segretario generale si dice preoccupato e chiede interventi immediati per evitare il peggio.

Contributi non pagati per 1,568 miliardi di dollari Gran parte della crisi è attribuita agli Stati Uniti, che coprono il 22% del budget dell’organizzazione e rappresentano il principale finanziatore Contributi non pagati per 1,568 miliardi di dollari Gran parte della crisi è attribuita agli Stati Uniti, che coprono il 22% del budget dell’organizzazione e rappresentano il principale finanziatore Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertito gli Stati membri che l’Onu rischia un collasso finanziario già entro il prossimo luglio se non verranno versati i contributi arretrati. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Guterres avverte: «Onu a rischio collasso»

Approfondimenti su Guterres Onu

Le Nazioni Unite rischiano il collasso finanziario.

Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha criticato gli Stati Uniti, affermando che il paese agisce impunemente e considera il proprio potere superiore al diritto internazionale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

UN EMERGENCY SESSION! Guterres Warns of Global Collapse After US Action & Gaza Ban

Ultime notizie su Guterres Onu

Argomenti discussi: Guterres avverte su un imminente collasso finanziario dell'Onu; All’ONU diritto internazionale sotto assedio, tra accuse incrociate e doppie morali; Antonio Guterres invita l’Iran: dialogo per evitare una crisi dalle conseguenze catastrofiche; Aurora Israel - Notizie da Israele e dal mondo ebraico in spagnolo.

Onu: Guterres avverte, rischio di collasso finanziario entro luglioIl Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato gli Stati membri a versare i contributi dovuti, avvertendo ... agenzianova.com

Onu a rischio bancarotta. Trump ha chiuso i rubinetti, Guterres ha fondi fino a luglioLa lettera del segretario generale ai 196 paesi membri, per lanciare l'alert perché l'attuale traiettoria è insostenibile e si rischia un ... huffingtonpost.it

GOOD NEWS L’America ha smesso di trasferire denaro all’ONU come aveva promesso di fare António Guterres avverte: "L'ONU rischia il collasso economico". "Il flusso di cassa sarà sufficiente fino al prossimo luglio." Ci sono impegni in sospeso per 1,5 mi x.com

Guterres, ONU, avverte che potrebbe deferire Israele alla Corte internazionale di Giustizia per le leggi che prendono di mira l’UNRWA - facebook.com facebook