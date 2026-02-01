Guterres avverte | Onu a rischio collasso

Antonio Guterres lancia un nuovo appello agli Stati membri dell’Onu, avvertendo che se non arriveranno i contributi necessari, l’agenzia rischia di collassare già entro luglio. Il segretario generale si dice preoccupato e chiede interventi immediati per evitare il peggio.

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha avvertuto gli Stati membri che l'Onu rischia un collasso finanziario già entro il prossimo luglio se non verranno versati i contributi arretrati. Gran parte della crisi è attribuita agli Stati Uniti, che coprono il 22% del budget dell'organizzazione e rappresentano il principale finanziatore.

Onu, Guterres contro gli Usa: “agiscono impunemente”

Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha criticato gli Stati Uniti, affermando che il paese agisce impunemente e considera il proprio potere superiore al diritto internazionale.

