OnuGuterres | verso collasso finanziario
Le Nazioni Unite rischiano il collasso finanziario. Il segretario generale Guterres ha avvertito i Paesi membri in una lettera, spiegando che i fondi sono ormai insufficienti. Se la situazione non cambia, l’Onu potrebbe non riuscire più a funzionare come prima.
19.20 18.30 Iran,sanzioni Usa anche contro ministro17.30 Sindaco Niscemi: "Noi siamo parte lesa"16.48 Iran:eserciti Ue considerati terroristi16.15 Ex Ilva, avanti negoziati con Flacks15.36 Melbourne: Sinner ko,Djokovic in finale15.09 Copenaghen:via gli stranieri condannati14.36 Riapre valico Rafah, ma solo a pedoni14.06 Trump sceglie Warsh come nuovo capo Fed "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip "L’INVISIBILE - La cattura di Matteo Messina Denaro", martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1 e 2 Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondimenti su Onu Guterres
Onu, Guterres contro gli Usa: “agiscono impunemente”
Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha criticato gli Stati Uniti, affermando che il paese agisce impunemente e considera il proprio potere superiore al diritto internazionale.
Onu, Guterres: “La migrazione è potente motore del progresso”
Il segretario generale dell’ONU, Guterres, sottolinea il ruolo fondamentale della migrazione come motore di progresso globale.
Ultime notizie su Onu Guterres
Argomenti discussi: Il capo dell'ONU: l'economia dell'Afghanistan è al collasso, molti servizi sospesi.
RAINEWS * ULTIM’ORA: «ONU,GUTERRES: VERSO COLLASSO FINANZIARIO»È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: Agenzia giornalistica Opinione. agenziagiornalisticaopinione.it
Onu: Soluzione dei due Stati vicina al collasso, Gaza affonda in una crisi umanitaria senza precedentiIl Consiglio di Sicurezza dell’Onu lancia un allarme sulla crisi a Gaza: oltre 52.000 morti palestinesi, situazione umanitaria disastrosa e il rischio concreto del fallimento della soluzione a due ... it.euronews.com
António Guterres sottolinea il potere esclusivo del Consiglio di Sicurezza e risponde al "Comitato per la Pace" Il 29 gennaio, ora di New York, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, durante una conferenza stampa sulle priorità dell'ONU p facebook
#Guterres e la legge di #Newton: quando la reazione dell’ #ONU non è pervenuta. Conferenza stampa del Segretario Generale @antonioguterres sugli obiettivi 2026 in un mondo dove il #multilateralismo è in crisi e il Palazzo di Vetro non esercita più autorità x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.