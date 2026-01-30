OnuGuterres | verso collasso finanziario

Le Nazioni Unite rischiano il collasso finanziario. Il segretario generale Guterres ha avvertito i Paesi membri in una lettera, spiegando che i fondi sono ormai insufficienti. Se la situazione non cambia, l’Onu potrebbe non riuscire più a funzionare come prima.

Approfondimenti su Onu Guterres

Il segretario generale dell'ONU, António Guterres, ha criticato gli Stati Uniti, affermando che il paese agisce impunemente e considera il proprio potere superiore al diritto internazionale.

Il segretario generale dell’ONU, Guterres, sottolinea il ruolo fondamentale della migrazione come motore di progresso globale.

Ultime notizie su Onu Guterres

Argomenti discussi: Il capo dell'ONU: l'economia dell'Afghanistan è al collasso, molti servizi sospesi.

Onu: Soluzione dei due Stati vicina al collasso, Gaza affonda in una crisi umanitaria senza precedentiIl Consiglio di Sicurezza dell’Onu lancia un allarme sulla crisi a Gaza: oltre 52.000 morti palestinesi, situazione umanitaria disastrosa e il rischio concreto del fallimento della soluzione a due ... it.euronews.com

António Guterres sottolinea il potere esclusivo del Consiglio di Sicurezza e risponde al "Comitato per la Pace" Il 29 gennaio, ora di New York, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, durante una conferenza stampa sulle priorità dell'ONU p facebook

