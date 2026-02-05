Guglielmo Gatti era morto in carcere e nessuno lo sapeva | scontava l' ergastolo per aver fatto a pezzi gli zii

Guglielmo Gatti è morto in carcere più di due anni fa, ma la notizia è uscita solo ora, quasi per caso. Nessuno si era accorto della sua scomparsa, e la notizia si è diffusa solo recentemente. Gatti aveva scontato l'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi gli zii, Luisa De Leo e Aldo Donegani, nel 2005. La sua morte è rimasta nascosta, e ora si cerca di capire come sia potuto succedere.

È morto in carcere, più di due anni fa, ma la notizia è emersa soltanto adesso, e quasi per caso. Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi, nell'estate del 2005, gli zii Luisa De Leo e Aldo Donegani, è morto nella sua cella del penitenziario di Opera, a.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Uccise gli zii facendoli a pezzi, Guglielmo Gatti morto in cella nel 2023 ma nessuno lo sapeva

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023.

Fece a pezzi gli zii: è morto Guglielmo Gatti, nessuno ne sapeva nulla

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

