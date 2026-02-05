Guglielmo Gatti era morto in carcere e nessuno lo sapeva | scontava l' ergastolo per aver fatto a pezzi gli zii

Guglielmo Gatti è morto in carcere più di due anni fa, ma la notizia è uscita solo ora, quasi per caso. Nessuno si era accorto della sua scomparsa, e la notizia si è diffusa solo recentemente. Gatti aveva scontato l'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi gli zii, Luisa De Leo e Aldo Donegani, nel 2005. La sua morte è rimasta nascosta, e ora si cerca di capire come sia potuto succedere.

È morto in carcere, più di due anni fa, ma la notizia è emersa soltanto adesso, e quasi per caso. Guglielmo Gatti, l'uomo condannato all'ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi, nell'estate del 2005, gli zii Luisa De Leo e Aldo Donegani, è morto nella sua cella del penitenziario di Opera, a.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Gatti Uccisione

Guglielmo Gatti, condannato per aver ucciso e smembrato i suoi zii, è morto in carcere nel 2023.

Guglielmo Gatti è morto in cella a Milano, dove stava scontando l’ergastolo per aver ucciso e smembrato gli zii nel 2005.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Gatti Uccisione

Argomenti discussi: Uccise lo zio e la zia e fece a pezzi i corpi: Guglielmo Gatti morto in carcere ma nessuno lo sapeva; Guglielmo Gatti morto tre anni fa in carcere: nel 2005 uccise gli zii a Brescia; Morto in cella Guglielmo Gatti, nel 2003 uccise gli zii facendoli a pezzi e occultando i cadaveri; Guglielmo Gatti è morto in carcere tre anni fa ma nessuno lo sapeva.

Uccise gli zii facendoli a pezzi, Guglielmo Gatti è morto in carcere: la notizia emerge solo oraGuglielmo Gatti, condannato all’ergastolo per aver ucciso e fatto a pezzi i suoi zii, è morto nel carcere di Opera nel 2023. La notizia emerge solo ora. notizie.it

È morto Guglielmo Gatti, l’assassino degli zii ritrovati al Passo del VivioneIL CASO. La notizia, riportata dal «Giornale di Brescia», emerge a tre anni dal decesso avvenuto nel carcere di Opera: nessuna comunicazione ufficiale, ignaro anche il suo avvocato. Il cadavere degli ... ecodibergamo.it

Uccise gli zii facendoli a pezzi, Guglielmo Gatti morto in cella nel 2023 ma nessuno lo sapeva x.com

Multe da 25 a 500 euro per chi nutre i gatti del territorio: succede a Comabbio (nel Varesotto), dove la colonia felina fra via Lucio Fontana e via Ai Prati ha raggiunto dimensioni esagerate, inducendo il sindaco Mariolino Deplano a correre ai ripari con un’ordin facebook