Roma, 5 febbraio 2026 – Ci sono "passi avanti positivi" nei colloqui sulla fine della guerra in Ucraina in corso ad Abu Dhabi, "nonostante i guerrafondai britannici e dell'Ue stiano cercando di minarli". A dirlo è l'inviato speciale del Cremlino, Kirill Dmitriev, citato dalla Tass. "Stiamo lavorando attivamente con l'amministrazione del presidente Trump per ripristinare le relazioni economiche bilaterali, anche attraverso il gruppo di cooperazione economica russo-americano", ha aggiunto all’apertura del secondo giorno del trilaterale con Kiev e Washington. Niente più limiti alle armi nucleari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, Mosca: “I colloqui vanno avanti, nonostante i guerrafondai britannici e Ue”

Questa mattina ad Abu Dhabi si sono tenuti nuovi colloqui sulla fine della guerra in Ucraina.

