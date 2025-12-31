Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin in qualunque formato Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui

Il 30 dicembre, le notizie principali riguardano la guerra tra Russia e Ucraina, con Zelensky che si mostra disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato. Mosca risponde annunciando un’ulteriore rigidità nelle posizioni durante i colloqui. Contestualmente, si segnalano sviluppi nei negoziati con gli Stati Uniti, evidenziando le tensioni e le dinamiche in corso nel conflitto e nelle relazioni internazionali.

Guerra Ucriana, Zelensky: «Riunione dei Volenterosi il 6 in Francia». E Medvedev lo minaccia: la morte ti sta addosso - Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato ... ilmessaggero.it

Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Lavrov: nessuna soluzione se continuano gli atti criminali di Kiev. tg24.sky.it

EUROPA HA PERSO LA GUERRA IN UCRAINA/ GENERALE GIALLONGO: CINA, USA E RUSSIA, IL RETROSCENA NASCOSTO

La guerra tra Russia e Ucraina non si è fermata nemmeno a Natale. Tra i tanti episodi che da ultimo l’hanno caratterizzata, ce n’è uno che ci riguarda da vicino perché è avvenuto nel «cortile di casa nostra» - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi - la Repubblica x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.