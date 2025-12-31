Guerra Russia-Ucraina Zelensky | Pronto a incontrare Putin in qualunque formato Mosca | Irrigidiremo nostra posizione a colloqui
Il 30 dicembre, le notizie principali riguardano la guerra tra Russia e Ucraina, con Zelensky che si mostra disponibile a incontrare Putin in qualsiasi formato. Mosca risponde annunciando un’ulteriore rigidità nelle posizioni durante i colloqui. Contestualmente, si segnalano sviluppi nei negoziati con gli Stati Uniti, evidenziando le tensioni e le dinamiche in corso nel conflitto e nelle relazioni internazionali.
Le notizie di martedì 30 dicembr, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Risale la tensione tra Mosca e Kiev mentre si allontana la possibilità di un accordo. Zelensky: "Trump continui a fare pressione su Putin". 🔗 Leggi su Fanpage.it
