Guarda Oltre 2026 – Ceci n' esta pas Omar di Omar Giorgio Makhloufi e Diana Dardi

Una nuova produzione teatrale arriva in scena. Omar Giorgio Makhloufi e Diana Dardi portano in sala “Guarda Oltre 2026 – Ceci n'esta pas Omar”, un lavoro che mescola creatività e innovazione. La compagnia CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia ha scelto di presentare questa performance, che ha già suscitato curiosità tra gli appassionati. La data di debutto si avvicina, e il pubblico si prepara a scoprire cosa hanno in serbo i due artisti.

Ceci n'esta pas Omaruna creazione di Omar Giorgio Makhloufi e Diana Dardiperformer Omar Giorgio Makhloufidramaturg Diana Dardiproduzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giuliasi ringraziano Theatron 2.0, Teatro Miela Bonawentura Soc Coop.Un atto di drammaturgia fisica.

