MinneapolisTrump | Omar è un' impostora

Il presidente Donald Trump ha accusato la deputata democratica Ilhan Omar di essere un’impostora. Secondo lui, Omar avrebbe organizzato da sola l’aggressione durante un evento pubblico a Minneapolis. La vicenda ha fatto rapidamente il giro dei media, alimentando le polemiche politiche nel paese.

11.40 La deputata democratica Ilhan Omar "è una impostora". Così Trump secondo il quale avrebbe organizzato lei stessa l'aggressione durante un incontro pubblico a Minneapolis, nel Minnesota. Arrestato l'autore dell'aggressione: è Anthony J. Kazmierczak, 55 anni. Le ha spruzzato una sostanza non identificata Omar, somala naturalizzata Usa, non ha subito conseguenze. In comizio chiedeva la fine della repressione anti immigrazione. E ha chiesto al segretario del Dipartimento Sicurezza interna, Noem,di "dimettersi o affrontare l'impeachment".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira ieri sera a Minneapolis.

Minneapolis, la deputata Ilhan Omar aggredita a un comizio con una siringa

