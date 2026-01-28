omar favaro di nuovo a processo

Omar Favaro torna in tribunale. A 41 anni, l’ex marito di Erika De Nardo deve rispondere di maltrattamenti, soprusi e violenza sessuale contro l’ex moglie. È la prima volta dopo il processo per l’omicidio di famiglia, avvenuto nel 2001, quando insieme alla fidanzata uccise madre e fratellino con 97 coltellate. Ora si ripresenta davanti ai giudici, accusato di averla sottoposta a comportamenti brutali e vessatori.

Maltrattamenti, soprusi fisici e psicologici e violenza sessuale ai danni dell'ex moglie. A 41 anni Omar Favaro, che nel 2001 con la fidanzata Erika De Nardo uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate, torna a processo. Il giudice del tribunale di Ivrea ha disposto per lui il rinvio a giudizio. Le indagini erano partite proprio dalla denuncia della donna che si è costituita parte civile. Gli episodi, una ventina in tutto, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

IL DELITTO DI NOVI LIGURE: Il Caso di Erika e Omar

Omar Favaro a giudizio per maltrattamenti sulla ex moglie. Nel 2001 fu coinvolto nel massacro di Novi Ligure. Il nuovo processo a IvreaGenova - Dal massacro di Novi Ligure a un processo per maltrattamenti sulla ex moglie. Omar Favaro tornerà in un'aula di tribunale, nella veste di imputato, il prossimo 19 marzo. Oggi un gup di Ivrea, ... ilsecoloxix.it

Omar Favaro rinviato a giudizio a Ivrea, ventiquattro anni dopo la strage di Novi LigureNel 2001, con la fidanzata Erika De Nardo uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate. Ora deve rispondere di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie ... giornalelavoce.it

