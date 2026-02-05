Benzema segna il suo primo gol con l’Al-Hilal. All’esordio, impiega 31 minuti e segna di tacco, portando in vantaggio il suo nuovo club contro l’Al-Okhdood. Un gol che fa subito parlare, e che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura in Arabia Saudita.

2026-02-05 21:51:00 Breaking news: Karim Benzema ha impiegato 31 minuti per aprire il suo conto per l’Al-Hilal con un tacco noce moscata per portare il suo nuovo club in vantaggio per 1-0 ad Al-Okhdood giovedì.????????????????????????????????????????????????????????????????????? #????????????? ? #??????????????? pic.twitter.comPSqnWFkbDq —??????????? (@thmanyahsports) 5 febbraio 2026 Il vincitore del Pallone d’Oro 2022 Benzema, che ha completato il suo trasferimento da Al-Ittihad poco prima della scadenza per il trasferimento della Saudi Pro League martedì, ha prodotto un audace finale a distanza ravvicinata dal passaggio di Nasser Al-Dawsari, mandando la palla attraverso le gambe del difensore centrale Koray Gunter sulla linea prima che un controllo di fuorigioco consentisse il gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Guarda il gol di Karim Benzema di tacco che apre le marcature all’esordio in un colpo solo per Cristiano Ronaldo

Approfondimenti su Benzema Cristiano

Cristiano Ronaldo mette a segno il suo gol numero 961 nella vittoria dell’Al Nassr contro l’Al-Kholood.

Cristiano Ronaldo ha dichiarato di voler raggiungere quota 1.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Benzema Cristiano

Argomenti discussi: Gol classici negli spareggi di Champions League | Video | UEFA Champions League 2025/26; Europa League, highlights di oggi: guarda i video delle ultime partite; Il super gol di Caligara, la tripletta di Biasci e non solo Streaming | DAZN IT; Dimarco ribalta il Pisa, la sassata di Malinovskyi e tutti gli altri gol Serie A Enilive.

Coppa Italia, Baroni guarda al futuro. E ora tocca alla JuventusIl tecnico non si abbatte dopo l'eliminazione per mano dell'Inter e plaude all'impatto dei nuovi. La Juve impegnata in casa dell'Atalanta ... rainews.it

Video Monopoli Latina (1-0)/ Gol e highlights: il gol di Vinciguerra vale i tre punti! (Serie C)Video Monopoli Latina (1-0): gol e highlights della sfida valida per il ventiquattresimo turno del girone C della Serie C ... ilsussidiario.net

Esordio super per Karim Benzema: a distanza di 3 giorni dal suo trasferimento dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha subito schierato il francese dal 1’. L’ex Real Madrid lo ha ripagato con una tripletta nella vittoria per 6-0 in casa dell’Al-Okhdood. Di Mal facebook

Esordio super per Karim #Benzema: a distanza di 3 giorni dal suo trasferimento dall’Al-Ittihad all’Al-Hilal, Simone Inzaghi ha subito schierato il francese dal 1’. L’ex Real Madrid lo ha ripagato con una tripletta nella vittoria per 6-0 in casa dell’Al-Okhdood. Di M x.com