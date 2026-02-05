Guarda il gol di Karim Benzema di tacco che apre le marcature all’esordio in un colpo solo per Cristiano Ronaldo

Benzema segna il suo primo gol con l’Al-Hilal. All’esordio, impiega 31 minuti e segna di tacco, portando in vantaggio il suo nuovo club contro l’Al-Okhdood. Un gol che fa subito parlare, e che potrebbe segnare l’inizio di una nuova avventura in Arabia Saudita.

2026-02-05 21:51:00 Breaking news: Karim Benzema ha impiegato 31 minuti per aprire il suo conto per l’Al-Hilal con un tacco noce moscata per portare il suo nuovo club in vantaggio per 1-0 ad Al-Okhdood giovedì.????????????????????????????????????????????????????????????????????? #????????????? ? #??????????????? pic.twitter.comPSqnWFkbDq —??????????? (@thmanyahsports) 5 febbraio 2026 Il vincitore del Pallone d’Oro 2022 Benzema, che ha completato il suo trasferimento da Al-Ittihad poco prima della scadenza per il trasferimento della Saudi Pro League martedì, ha prodotto un audace finale a distanza ravvicinata dal passaggio di Nasser Al-Dawsari, mandando la palla attraverso le gambe del difensore centrale Koray Gunter sulla linea prima che un controllo di fuorigioco consentisse il gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

