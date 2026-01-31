Cristiano Ronaldo contro le leggi del tempo | guarda il suo gol numero 961
Cristiano Ronaldo mette a segno il suo gol numero 961 nella vittoria dell’Al Nassr contro l’Al-Kholood. La partita si è chiusa 3-0, e il portoghese ha ancora una volta dimostrato di essere un attaccante di livello mondiale. Ronaldo ha segnato con precisione e determinazione, confermando il suo stato di forma.
Cristiano Ronaldo segna così nella partita tra Al-Kholood-Al Nassr, finita 0-3. Si tratta della rete numero 961 in carriera. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
