Cristiano Ronaldo | Smetterò solo dopo aver segnato 1000 gol

Cristiano Ronaldo ha dichiarato di voler raggiungere quota 1.000 gol nel corso della sua carriera. La sua determinazione a mantenere alte le prestazioni e a superare questo traguardo testimonia l'impegno continuo nel mondo del calcio. Questa ambizione riflette la sua costanza e passione, elementi che lo hanno reso uno dei calciatori più prolifici e riconosciuti a livello internazionale.

Cristiano Ronaldo ha espresso la sua determinazione a segnare 1.000 gol entro la fine della sua carriera. E la superstar portoghese quarantenne non ha dubbi di riuscirci. " Raggiungerò sicuramente quel traguardo, se non ci saranno infortuni", ha detto l'attaccante domenica sera ai Globe Soccer Awards di Dubai, dove è stato nominato miglior giocatore del Medio Oriente. Ronaldo ha raggiunto quota 956 gol in carriera segnando una doppietta per l' Al-Nassr nella Saudi Pro League sabato. Il suo bottino include il record internazionale maschile di 143 gol per il Portogallo, che il fuoriclasse di Madeira guiderà ai Mondiali del prossimo anno in Stati Uniti, Canada e Messico.

