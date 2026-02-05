Gruppo di famiglia con delirio Risate e psichiatria all’americana

Al via all’Stm Studio il musical “Next to Normal”, un ritratto intenso di una famiglia americana alle prese con drammi e crisi personali. Lo spettacolo, che va in scena fino al 15 marzo, porta il pubblico tra risate e momenti di forte tensione, in un ambiente raccolto e intimo ricavato negli Arcimboldi. La storia mette in luce le lotte di una famiglia con problemi mentali, diventando un vero caso nel 2010 grazie alla vittoria del Pulitzer.

Labirinti (mentali) di casa Goodman. Da oggi al 15 marzo va in scena all'Stm Studio - lo spazio creativo da 98 spettatori ricavato nel complesso degli Arcimboldi, con ingresso separato in via Caldirola - "Next to Normal", il musical sulle esistenze dissonanti all'interno di una placida famiglia americana divenuto un caso nel 2010 con la vittoria del Pulitzer. Il libretto e i testi di Brian Yorkey, associati alle musiche di Tom Kitt, testimoniano, infatti, come il viaggio nei meandri della psiche non debba essere necessariamente cupo, acquisendo slancio, verve, umorismo nel raccontare una storia che sconfina perfino nel jazz, affrontando il tema della terapia farmacologica seguita dalla protagonista Diana, madre bipolare interpretata da Gaia Carmagnani.

