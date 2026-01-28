L’American Psychiatric Association ha deciso di cambiare volto al suo manuale più famoso, il DSM. Da oggi, i pazienti entreranno a far parte delle commissioni di esperti che lo aggiornano, passando da un approccio esclusivamente clinico a uno più partecipato. La trasformazione mira a rendere più trasparente e condiviso il processo di classificazione dei disturbi mentali, coinvolgendo direttamente chi vive queste condizioni. Non sarà più solo una questione di medici, ma anche di chi ogni giorno affronta le sfide della salute mentale.

L’ American Psychiatric Association (APA) ha annunciato una trasformazione profonda del DSM, il manuale che da decenni guida i medici di tutto il mondo nel definire e classificare i disturbi mentali. Spesso soprannominato la “Bibbia della psichiatria”, questo volume non sarà più solo un freddo elenco di sintomi e statistiche, ma si prepara a diventare una guida dinamica e, soprattutto, più umana. La prima grande novità riguarda il nome stesso. La parola “Statistical” sparirà per fare spazio a “Science”. Il nuovo titolo sarà Diagnostic Science Manual of Mental Disorders. Si tratta di un passaggio simbolico ma fondamentale: negli anni ’50, quando il manuale fu creato, la priorità era contare quanti pazienti fossero rinchiusi nei manicomi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La “Bibbia della psichiatria” americana cambierà nome e metodo: i pazienti entrano nelle commissioni di esperti

