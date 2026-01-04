Quattro Quarti Scontri e risate in famiglia
MONTELUPO FIORENTINO Non si ferma l’attività del Teatro Aurora di Fibbiana, frazione di Montelupo Fiorentino. Dopo una maratona di spettacoli tra il 31 dicembre e il primo giorno dell’anno, la programmazione della stagione 2025-2026 va avanti con un nuovo appuntamento fissato per questo pomeriggio. Alle 17 il nuovo anno riparte con il botto con la messa in scena di “ Quattro Quarti “ nella sala di piazza San Rocco. Dopo il successo della prima, tornano sul palco dell’Aurora quattro bravissime attrici della Compagnia Unicorno di Vinci per dare vita al testo di Matteo Dall’Olmo. Il pubblico potrà appassionarsi alla storia di quattro sorelle e di una casa piena di ricordi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
