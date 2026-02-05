Grosseto | pino si abbatte su due auto in sosta Grande spavento ma non ci sono feriti

Questa mattina a Grosseto i residenti sono ancora sotto shock dopo la caduta di un grosso pino avvenuta ieri sera. L’albero si è abbattuto su due auto parcheggiate, provocando grande spavento ma senza feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i pezzi di albero caduti. Il maltempo continua a causare danni nella zona, e ora si valuta se ci siano rischi per altri alberi vicini.

Grosseto, 5 febbraio 2026 – Il maltempo continua a fare danni. Ieri sera a Grosseto un grosso pino è franato a terra ed ha colpito due auto in sosta. E' successo intorno alle 23 in via Monterosa, dove si sono subito precipitati i vigili del fuoco, partiti dalla sede centrale. Cadendo, la pianta ha danneggiato due vetture che erano state lasciate posteggiate. I pompieri hanno dunque prima provveduto ad 'alleggerire le fronde' per liberare le auto ed hanno poi rimosso il tronco della sede stradale, che è stata così rimessa in sicurezza. Sul posto anche la polizia municipale di Grosseto, per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

