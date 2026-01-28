A Garbatella un grosso pino si schianta su 10 auto in sosta

A Garbatella un grosso pino si è schiantato su dieci auto in sosta. La caduta è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì, provocata dal forte vento e dalla pioggia intensa che stanno flagellando Roma da ore. Nessuno si è fatto male, ma il traffico si è subito bloccato e molte persone sono rimaste senza macchina. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i rami e le parti dell’albero caduto. La zona è ancora sotto osservazione, mentre i residenti si chied

Sul posto presenti gli agenti della polizia locale del gruppo VIII Tintoretto. Non ci sono stati feriti Paura alla Garbatella dove un grosso pino è caduto su dieci auto in sosta. Il maltempo che si è abbattuto nella Capitale nella giornata di mercoledì 28 gennaio ha provocato tantissimi i disagi in città per strade allagate e anche per rami o alberi planati a terra. Proprio come accaduto in via Alberto Guglielmotti, all'altezza di piazza Pantero Pantera intorno alle 7:30 con l'albero che si è schianto sulle vetture che si trovavano parcheggiate lì nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo VIII Tintoretto.🔗 Leggi su Romatoday.it

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

