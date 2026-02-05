Questa mattina a Genova si sono riaperte le polemiche sul processo che ha visto coinvolti tre uomini, tra cui il fratello di Beppe Grillo. I loro avvocati hanno chiesto una revisione della condanna, ma finora non sono state prese in considerazione le prove difensive. La vicenda resta sotto i riflettori, mentre la famiglia e alcuni esponenti politici chiedono chiarezza.

Nel cuore della notte del 4 febbraio 2026, il tribunale di Genova ha emesso la sua sentenza: tre uomini, tra cui il fratello di Beppe Grillo, sono stati condannati a otto anni di carcere per stupro. Ma la storia non finisce qui. Proprio dopo la condanna, Ciro Grillo, suo malgrado, insieme ai tre genovesi — che avevano già espresso il loro rifiuto a causa delle accuse — hanno presentato un ricorso, un atto formale che esprime la loro disperazione e la loro convinzione di essere stati ingiustamente processati. “Ignorate le nostre prove”, ha dichiarato il presidente della Corte di Appello, in un documento che sembra un grido di dolore, un’eco della frustrazione di coloro che ritengono di essere stati travolti da un sistema che non ha rispettato la verità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grillo e tre genovesi chiedono revisione processo stupro, ignorate prove difensive

Approfondimenti su Genova Processo

Le arringhe difensive si sono concluse oggi a Genova nel processo per l’omicidio di Nada Cella.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Genova Processo

Argomenti discussi: Il ricorso di Ciro Grillo e dei tre genovesi dopo la condanna per stupro:Ignorate le nostre prove; Processo a Ciro Grillo e gli amici: le difese hanno depositato i ricorsi in Appello contro le condanne per stupro di gruppo; Ricorso in Appello per Ciro Grillo e gli amici condannati in Sardegna.

Ciro Grillo e amici, le motivazioni della condanna: La vittima era pienamente attendibileLa presunta vittima dello stupro di gruppo per il quale sono stati condannati Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi, fatti avvenuti la notte fra il 16 e il 17 luglio 2019 nella ... blitzquotidiano.it

Il bivio per Ciro Grillo e i suoi tre amici: continuare la battaglia o patteggiare la penaGenova – A settantadue ore dalla sentenza di primo grado che ha travolto Ciro Grillo e suoi amici genovesi - i giudici del tribunale di Tempio Pausania, ricordiamo, li hanno riconosciuti colpevoli di ... ilsecoloxix.it

I legali di Ciro Grillo e dei tre suoi amici genovesi condannati in primo grado facebook

Processo Ciro Grillo, depositato l’appello contro le condanne di primo grado x.com