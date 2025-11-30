Processo Amato gli avvocati chiedono l' assoluzione | Non ci sono prove

Bolognatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giampaolo Amato deve essere assolto. È la richiesta dei legali dell’ex medico condannato all’ergastolo per la morte della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, che venerdì hanno parlato davanti alla Corte d’assise d’appello mentre il processo di secondo grado al 66enne va verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

processo amato avvocati chiedonoAmato, processo d’appello. Chiesta l’assoluzione: "Nessuna prova dei delitti" - In primo grado è stato condannato all’ergastolo per gli omicidi di moglie e suocera. msn.com scrive

processo amato avvocati chiedonoProcesso Amato, la sentenza d'appello prevista nel 2026 - L'oculista bolognese è stato condannato in primo grado all'ergastolo per il duplice omicidio di moglie e suocera ... Riporta rainews.it

Avvocati Bolsonaro chiedono assoluzione per ex presidente - Gli avvocati difensori dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro hanno chiesto ieri alla Corte Suprema del Paese l'assoluzione durante l'arringa finale nel processo in cui è accusato di aver ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Processo Amato Avvocati Chiedono