Processo Amato gli avvocati chiedono l' assoluzione | Non ci sono prove
Giampaolo Amato deve essere assolto. È la richiesta dei legali dell’ex medico condannato all’ergastolo per la morte della moglie Isabella Linsalata e della suocera Giulia Tateo, che venerdì hanno parlato davanti alla Corte d’assise d’appello mentre il processo di secondo grado al 66enne va verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
